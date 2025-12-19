Melito grave incidente sulla Circumvallazione | auto si ribalta cinque feriti tra cui due bambini

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. L'impatto ha provocato cinque feriti, tra cui due bambini, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, che ha generato traffico e apprensione nell’intera zona.

© Teleclubitalia.it - Melito, grave incidente sulla Circumvallazione: auto si ribalta, cinque feriti tra cui due bambini Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre, a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, una delle arterie più trafficate dell’area nord, all’altezza del parco Prima Casa. Il bilancio è pesante: cinque persone trasportate in ospedale, tra cui due bambini. Secondo quanto riporta il quotidiano Melitonline, una Fiat Punto bianca . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Leggi anche: Incidente sulla Circumvallazione a Viterbo, auto si ribalta: ragazzo resta ferito Leggi anche: Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini; Drammatico incidente a Melito, due auto travolte sulla Circumvallazione: cinque feriti, coinvolti anche 4 bambini; Drammatico incidente a Melito, auto si ribalta sulla Circumvallazione dopo l'impatto: ferito un bambino; Melito, grave incidente sulla Circumvallazione: auto si ribalta, cinque feriti tra cui due bambini. Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, all’altezza del parco Prima Casa. napolitoday.it Incidente a Melito sulla circumvallazione esterna: si ribalta un'auto, feriti due bambini - Paura nella serata di oggi lungo la circumvallazione esterna a Melito, all’altezza del parco Prima Casa. msn.com

Incidente sulla perimetrale di Melito, si schianta sul guard rail della rampa: ferito automobilista - Si schianta con l'auto contro il guard rail della rampa dell'Asse Perimetrale di Melito- fanpage.it

Precetto Natalizio delle Forze dell’Ordine del Comprensorio di Melito di Porto Salvo, Martedì 16 Dicembre 2025 - (ALCUNE IMMAGINI DI CAPO SUD ) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.