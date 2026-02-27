Incidente ad Argentera di Rivarolo Canavese | camion carico di sabbia finisce nel fosso strada chiusa

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, un camion carico di sabbia è finito nel fosso lungo via Rivarossa, la provinciale 37, ad Argentera di Rivarolo Canavese. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico mentre i soccorsi intervenivano sul luogo dell’incidente. Nessuna altra vettura è coinvolta e le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, in via Rivarossa (la provinciale 37) ad Argentera di Rivarolo Canavese si è verificato un incidente che ha visto come protagonista un camion che stava trasportando sabbia. Il mezzo è finito parzialmente fuori strada verosimilmente a causa.