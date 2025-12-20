Donna investita a Torino trasportata in codice rosso al Cto
Una donna di 76 anni è stata investita da un’auto a Torino nella serata di venerdì 19 dicembre. L’incidente è avvenuto in via Buenos Aires davanti al civico 27 intorno alle 18.30. L’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Sul posto sono sopraggiunti e gli agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
