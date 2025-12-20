Una donna di 76 anni è stata investita da un’auto a Torino nella serata di venerdì 19 dicembre. L’incidente è avvenuto in via Buenos Aires davanti al civico 27 intorno alle 18.30. L’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Sul posto sono sopraggiunti e gli agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Donna investita a Torino, trasportata in codice rosso al Cto

Leggi anche: Anziana investita in via San Pasquale, trasportata in codice rosso

Leggi anche: Incidente a Torino Campidoglio: donna investita da un taxi, trasportata in ospedale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente a Leini: ragazza di 17 anni investita da un suv e ricoverata in ospedale; Donna di 85 anni morta in ospedale dopo il grave incidente; Anziana travolta sulle strisce muore poche ore dopo in ospedale, dramma ad Albignasego; Alba, 91enne con patente scaduta e senza assicurazione investe una donna sulle strisce in corso Langhe.

Donna francese investe un carabiniere che la stava soccorrendo a Cogne - Una donna ha investito un carabiniere che insieme al collega le stava prestando soccorso poiché aveva l'auto in panne. msn.com