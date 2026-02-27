Incendio in un’autorimessa a Casamassima | bruciano furgoni e trattori un intossicato

All’alba un incendio si è sviluppato in un’autorimessa nel comune di Casamassima, interessando diversi veicoli tra cui furgoni e trattori. Le fiamme hanno provocato danni significativi all’interno della struttura e una persona è rimasta intossicata durante l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per spegnere il rogo e gestire le conseguenze.

