Terni incendio in un’autorimessa | sei mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme
I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti, nella serata di domenica 21 dicembre in strada di Collescipoli. Allertati da una chiamata arrivata alla centrale operativa si sono portati con sei mezzi sul posto per spegnere le fiamme provenienti da un’autorimessa privata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Due auto in fiamme a Enemonzo, i vigili del fuoco le trainano per spegnere l'incendio
Leggi anche: Maxi incendio a Olgiate Comasco, fiamme alte sul tetto di un palazzo: sette mezzi dei vigili del fuoco
Terni, autorimessa divorata dalle fiamme in strada di Collescipoli. Vigili del fuoco in azione con sei mezzi - Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento mentre sul posto è intervenuta anche la polizia locale per regolare la viabilità ... corrieredellumbria.it
Terni, incendio all'alba in un appartamento a San Giovanni: morto 75enne ternano - Un ternano di 75 anni è morto dopo l'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento, posto al terzo piano di un palazzo nel cuore del quartiere di San Govanni. ilmessaggero.it
Questa sera, 21 dicembre, a Terni, alle ore 20:30 è divampato un incendio all’interno di un’autorimessa privata in strada di Collescipoli. A bruciare è stata un’autovettura e vario materiale combustibile conservato all'interno. Al momento l'incendio è spento e i V - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.