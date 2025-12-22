I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti, nella serata di domenica 21 dicembre in strada di Collescipoli. Allertati da una chiamata arrivata alla centrale operativa si sono portati con sei mezzi sul posto per spegnere le fiamme provenienti da un’autorimessa privata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, incendio in un’autorimessa: sei mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Terni, autorimessa divorata dalle fiamme in strada di Collescipoli. Vigili del fuoco in azione con sei mezzi - Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento mentre sul posto è intervenuta anche la polizia locale per regolare la viabilità ... corrieredellumbria.it