Terni incendio in un’autorimessa | sei mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti, nella serata di domenica 21 dicembre in strada di Collescipoli. Allertati da una chiamata arrivata alla centrale operativa si sono portati con sei mezzi sul posto per spegnere le fiamme provenienti da un’autorimessa privata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni incendio in un8217autorimessa sei mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

© Ternitoday.it - Terni, incendio in un’autorimessa: sei mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Leggi anche: Due auto in fiamme a Enemonzo, i vigili del fuoco le trainano per spegnere l'incendio

Leggi anche: Maxi incendio a Olgiate Comasco, fiamme alte sul tetto di un palazzo: sette mezzi dei vigili del fuoco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

terni incendio un8217autorimessa seiTerni, autorimessa divorata dalle fiamme in strada di Collescipoli. Vigili del fuoco in azione con sei mezzi - Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento mentre sul posto è intervenuta anche la polizia locale per regolare la viabilità ... corrieredellumbria.it

Terni, incendio all'alba in un appartamento a San Giovanni: morto 75enne ternano - Un ternano di 75 anni è morto dopo l'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento, posto al terzo piano di un palazzo nel cuore del quartiere di San Govanni. ilmessaggero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.