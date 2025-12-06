Prato roghi dolosi | bruciano due furgoni e un’auto alba di paura in città

Prato, 6 dicembre 2025 – Due incendi hanno interessato stamani altrettanti furgoni e un'auto a Prato: in entrambi i casi, spiega la procura in base ai primi accertamenti dei vigili del fuoco si tratterebbe di roghi dolosi. I tre veicoli risultano di proprietà di cittadini cinesi residenti a Prato. Sul perchè dei roghi e sui responsabili, spiega la procura, in corso indagini: si procede per il reato di danneggiamenti mediante incendi plurimi e le investigazioni sono state affidate ai carabinieri di Prato. Il primo incendio è avvenuto alle 6 circa in via Cantini: a prendere fuoco un furgone Fiat Doblò di proprietà di una donna orientale di 57 anni, nota alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, roghi dolosi: bruciano due furgoni e un’auto, alba di paura in città

