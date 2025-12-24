Firenze fiamme in appartamento | due persone in ospedale
I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 15,40 a Bagno a Ripoli (Firenze), in via delle Arti, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un condominio. Sul posto inviate tre squadre e due autoscale, un’autobotte e il carro aria. All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio aveva interessato un appartamento, ma i fumi della combustione avevano invaso il vano scale e gli appartamenti adiacenti. I vigili del fuoco hanno evacuato con l’autoscala due persone che si erano rifugiate sul terrazzo e le hanno affidate al personale sanitario per i controlli, mentre altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
