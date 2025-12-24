I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 15,40 a Bagno a Ripoli (Firenze), in via delle Arti, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un condominio. Sul posto inviate tre squadre e due autoscale, un’autobotte e il carro aria. All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio aveva interessato un appartamento, ma i fumi della combustione avevano invaso il vano scale e gli appartamenti adiacenti. I vigili del fuoco hanno evacuato con l’autoscala due persone che si erano rifugiate sul terrazzo e le hanno affidate al personale sanitario per i controlli, mentre altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Firenze, fiamme in appartamento: due persone in ospedale

Leggi anche: Fiamme nell’appartamento: famiglia con due bambini portata d'urgenza in ospedale

Leggi anche: Incendio in un appartamento, salvate e portate in ospedale 4 persone tra cui due disabili

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Firenzuola, scoppia un incendio nell’abitazione: gravi danni, tetto crollato; Incendio nel Milanese, a fuoco un appartamento in uno stabile di due piani; Incendio a Bibiana: a fuoco un appartamento in un palazzo, salvate due persone; Incendio in un appartamento: salvate due persone trasportate in codice giallo in ospedale.

Firenze, fiamme in appartamento: due persone in ospedale - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 15,40 a Bagno a Ripoli (Firenze), in via delle Arti, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un ... lapresse.it