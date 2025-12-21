Lavoro pubblicato il nuovo bando Isi Inail | 600 milioni a fondo perduto per la sicurezza

Con il bando Isi 2025, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, l’Inail rafforza ulteriormente il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione, mettendo a disposizione del sistema produttivo italiano altri 600 milioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I fondi sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Per il primo sono stanziati 105 milioni, suddivisi in 93 milioni per la riduzione dei rischi tecnopatici (asse 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

