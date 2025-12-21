Lavoro pubblicato il nuovo bando Isi Inail | 600 milioni a fondo perduto per la sicurezza
Con il bando Isi 2025, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, l’Inail rafforza ulteriormente il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione, mettendo a disposizione del sistema produttivo italiano altri 600 milioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I fondi sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Per il primo sono stanziati 105 milioni, suddivisi in 93 milioni per la riduzione dei rischi tecnopatici (asse 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: E’ uscito il nuovo bando ISI INAIL 2025: ecco come fare domanda
Leggi anche: Nuove attività commerciali e artigianali a Falconara, pubblicato il bando che finanzia contributi a fondo perduto
Salute e sicurezza sul lavoro: pubblicato il bando Isi; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Capitale italiana del volontariato 2027, pubblicato il bando, candidature entro il 31 marzo 2026; Bando ISI INAIL 2025: 600 milioni per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Sicilia, INPS: selezione pubblica per 34 Medici, lavoro in tutta la Regione, Bando - ha pubblicato un avviso di selezione per conferire incarichi di lavoro a medici fiscali in tutta la regione. ticonsiglio.com
Per chi cerca lavoro - Via libera al nuovo concorso pubblico per funzionari amministrativi, giuridici, economici e statistici. cosenzachannel.it
Bando ISI INAIL 2025: pubblicato l’avviso per le imprese - Requisiti, interventi ammessi e istruzioni operative per le imprese nel nuovo Bando ISI . fiscoetasse.com
Bando Inail Isi 2025: La Guida Definitiva ai 600 Milioni per la Sicurezza - Retefin.it -
OFFERTA DI LAVORO Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha pubblicato sul sito www.bonificaromagna.it , la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per la redazione di una graduatoria per l’assunzione di un operaio “elettromeccanic - facebook.com facebook
Opportunità di lavoro presso l'Ambasciata! Pubblicato l'Avviso di assunzione di n. 1 impiegato a contratto (contratto temporaneo di 6 mesi), (autista/ centralinista/ commesso) presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.