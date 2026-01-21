Da ieri in Scozia per una visita con William Kate Middleton si è divertita a lavorare a un telaio E ha battuto il marito in una partita di curling

Durante una visita in Scozia, William e Kate Middleton hanno partecipato a diverse attività. La principessa del Galles si è cimentata con un telaio, dimostrando interesse per le tradizioni locali, mentre ha anche giocato a curling, battendo il marito in una partita. L’evento ha evidenziato l’approccio semplice e coinvolgente di Kate durante la visita alle città di Stirling e Falkirk.

N on si tira mai indietro la nostra Kate Middleton. Ieri in Scozia per una visita nelle città di Stirling e Falkirk, la principessa del Galles non se lo è fatto dire due volte e si è seduta con entusiasmo a un telaio per provare a tessere un tartan. Dietro di lei il marito la osservava divertito, con al braccio il prezioso cappottino della moglie, con un tartan esclusivo da lei stesso ideato assieme a Chris Kerr, celebre sarto di Savile Row. Kate Middleton in Scozia: il cappotto tartan blu è la scelta di stile perfetta X Kate Middleton impara a tessere il tartan. Il duca e la duchessa di Rothesay – titoli che adottano quando sono in Scozia – sono arrivati con l’obiettivo di continuare a dare risalto alle tradizioni artigianali scozzesi, in grado di unire le comunità locali e di ispirare le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

