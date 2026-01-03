Infortuni malattie professionali morti sul lavoro | un altro anno di occasioni mancate

Nel periodo da gennaio a ottobre 2025, sono state registrate 497.341 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato evidenzia come, nonostante gli sforzi, le occasioni di prevenzione e tutela continuino a risultare insufficienti, sottolineando l’importanza di interventi più efficaci per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra gennaio e ottobre 2025 le denunce di infortunio sul lavoro sono arrivate a 497.341: 5.902 casi in più rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a un aumento dell’1,2 per cento. Le morti accertate sono cresciute da 890 a 896. Le denunce di malattia professionale hanno fatto un salto più netto: da 73.922 a 81.494, con un incremento del 10,2 per cento. La media è rimasta invariata: tre lavoratori morti al giorno. Il 2025 si è chiuso così, senza scarti, senza inversioni, senza alibi. Il manifesto della distanza tra i buoni propositi e i fatti. La retorica della fatalità perde consistenza. L’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) ha parlato di «anno delle stragi» e di occasione mancata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

