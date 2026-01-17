Don Luigi Ciotti a Ladispoli contro ogni forma di mafia

Ladispoli, 17 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri, l’Aula consiliare del Comune ha accolto Don Luigi Ciotti, figura di spicco nella lotta contro la mafia. L’incontro, seguito con attenzione da numerosi studenti, ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sui temi della legalità e della solidarietà, contribuendo a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di contrastare ogni forma di criminalità organizzata.

Ladispoli, 17 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri, l'Aula consiliare del Comune di Ladispoli ha ospitato un evento di rilevante importanza culturale e civile: l'incontro con Don Luigi Ciotti, seguito con notevole attenzione e partecipazione da parte delle centinaia di studenti presenti. Si è trattato di un momento di confronto significativo e profondo, durante il quale Don Ciotti – fondatore di Libera, un'associazione impegnata nella lotta contro ogni forma di mafia – ha saputo coinvolgere i ragazzi attraverso parole incisive e testimonianze in grado di stimolare riflessione, senso critico e responsabilità civi ca, lasciando un impronta rilevante nel pubblico giovanile.

Ladispoli, inseguimento e spari in aria a viale Europa: due ladri arrestati, uno in fuga - Mattinata movimentata nel quartiere Miami, dove un tentato furto ai danni di una donna all'esterno di un supermercato di viale Europa ha dato il via a un inseguimento conclusosi con due arresti, ... virgilio.it

“La forza della speranza, il coraggio della pace”, don Luigi Ciotti a Ladispoli - Venerdì 16 gennaio, alle ore 10,30, nell'aula consigliare del Comune di Ladispoli, piazza Falcone, interverrà don Luigi Ciotti ... lagone.it

Questa foto è sconcertante. L'irresistibile tentazione della foto mano nella mano di Chiara Colosimo. Dopo l'affettuoso gesto riservato al terrorista nero Luigi Ciavardini, adesso è la volta di don Luigi Ciotti. Perché x.com

Nella mattina di venerdì 16 gennaio, l’Aula consiliare del Comune di Ladispoli ha ospitato un evento di grande valore culturale e civile: l’incontro con Don Luigi Ciotti, seguito con straordinaria attenzione e partecipazione dalle centinaia di studenti presenti. Un - facebook.com facebook

