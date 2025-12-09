Mafia ad Aprilia Don Ciotti incontra la città

9 dic 2025

E’ stato un anno complesso per la città di Aprilia che, proprio alla vigilia delle festività di Pasqua, ha visto lo scioglimento per mafia del Comune travolto dall’inchiesta Assesdio del luglio 2024 che ha portato a oltre 20 arresti, tra cui anche quello dell’allora sindaco Lanfranco Principi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

