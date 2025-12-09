Mafia ad Aprilia Don Ciotti incontra la città
E’ stato un anno complesso per la città di Aprilia che, proprio alla vigilia delle festività di Pasqua, ha visto lo scioglimento per mafia del Comune travolto dall’inchiesta Assesdio del luglio 2024 che ha portato a oltre 20 arresti, tra cui anche quello dell’allora sindaco Lanfranco Principi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Arrestati in Marocco boss latitante e donna ricercati dalla Dia. Patrizio Forniti è ritenuto il boss della mafia ad Aprilia #ANSA Vai su X
LATINA/APRILIA. Uno dei due, Gianluca Mangiapelo, era stato arrestato a luglio dello scorso anno nell’ambito della maxi operazione anti-mafia che portò alla sbarra i membri del cosiddetto clan di Aprilia - facebook.com Vai su Facebook
Domani ad Aprilia don Ciotti e il vescovo per parlare di legalità - 30 presso la Parrocchia Dello Spirito Santo di via Francia 2 il Presidente di Libera don Luigi Ciotti e il Vescovo di ... Scrive h24notizie.com
