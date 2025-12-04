Il motore rosa del Cesenate | esplode l’imprenditoria femminile e straniera nel terziario

4 dic 2025

Crescono le imprenditrici del terziario e anche quelle straniere nel cesenate. La sede nazionale di Confcommercio ha ospitato il Forum annuale organizzato dal Gruppo nazionale terziario donna Confcommercio sul tema “Donne, imprese, futuro – Rappresentanza, rappresentatività, rappresentazione”.Nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

