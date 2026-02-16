L’Iran apre alle ispezioni nei siti nucleari ma blinda il programma missilistico

L’Iran ha deciso di consentire ispezioni nei suoi siti nucleari, dopo le pressioni internazionali, ma mantiene il controllo sul suo programma missilistico, che considera una questione di sicurezza nazionale. Un funzionario iraniano ha spiegato che le ispezioni saranno limitate a specifici impianti e in orari stabiliti, per evitare interferenze con le attività militari. Nel frattempo, le autorità hanno rafforzato la sorveglianza sui siti missilistici più strategici, come quelli situati nelle zone di confine.

In vista dei nuovi colloqui con gli Stati Uniti in programma a Ginevra, l’Iran apre alle ispezioni nei siti nucleari della Repubblica Islamica, compresi quelli sotterranei, ma blinda il suo programma missilistico, sul quale non intendere fare concessioni. Ali Larijani, segretario del Consiglio superiore per la sicurezza dell’Iran, ha dichiarato: «Per dimostrare che l’Iran non è alla ricerca di armi nucleari, permetteremo agli ispettori dell’ Aiea di ispezionare i nostri siti nucleari, anche quelli che si trovano nel sottosuolo e sulle montagne ». Poi ha aggiunto: «Sulla questione la questione missilistica, che riguarda la sicurezza nazionale, non siamo disponibili a negoziare». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Iran apre alle ispezioni nei siti nucleari, ma blinda il programma missilistico Iran verso ripristino siti nucleari sotterranei, lavori ad Isfahan, Fordow, Natanz e Pickaxe, Teheran: “No ad abbandono programma atomico pacifico” L’Iran sta ripristinando i siti nucleari sotterranei Iran FM Araqchi Warns West: Choose “Cooperation or Confrontation” on Nuclear Talks | DWS News | AC1N Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Netanyahu a Washington, l’Iran apre sul nucleare; Ferma condanna dell’uso della violenza in Iran e videowall con la scritta Free Iran; Usa, Donald Trump: 'L'Iran non avrà armi nucleari né missili'; I Tulipani dell'Iran. Iranian Resistance Cinema. Iran, Larijani: Permetteremo ad Aiea di ispezionare siti nucleariL’Iran apre agli ispettori AIEA sui siti nucleari, anche sotterranei, ma esclude negoziati sul programma missilistico. Domani i colloqui con gli Usa a Ginevra ... adnkronos.com L’Iran apre ai negoziati con gli Stati Uniti. Trump gongola ma avverte Khamenei: Accordo o guerraL’Iran apre ai negoziati con gli Stati Uniti. Trump gongola, ma avverte Khamenei: Accordo o guerra. Teheran: Se attaccati, ci difenderemo ... lanotiziagiornale.it Via libera del Consiglio dei ministri al ddl immigrazione | Kiev prepara le elezioni | L'Iran apre a verifiche sul suo programma atomico x.com #Tg2000 - Il premier israeliano Netanyahu oggi sarà a Washington da Donald Trump per parlare dei negoziati con Teheran. Sul tavolo anche il no della Casa Bianca all’espansione in Cisgiordania. Intanto l’Iran apre a un controllo sul nucleare. #11febbraio # - facebook.com facebook