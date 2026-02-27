Impact 26.022026 The System Rules Again

Nella puntata di Impact del 26 febbraio 2026, si apre con un match tra il team formato da Mike Santana e Leon Slater contro i Nemeths. La sfida vede i due team confrontarsi sul ring in un incontro che si conclude con un punteggio di 2,5 su 5. La serata prosegue con altri incontri e interventi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla competizione.

MIKE SANTANA & LEON SLATER vs THE NEMETHS (2,5 5) La puntata odierna si apre con il tag team match sancito dalla SUIT, Daria Rae la scorsa settimana e, come prevedbile, l’esito sporco porta alla vittoria i fratelli Nemeth, ma a deviare il finale verso tale direzione è stata l’intromissione di Eric Young.Tale esito ha portato poi la dirigenza a sancire un nuovo match per la prossima settimana. Nic Nemeth affronterà Leon Slater con in palio il titolo X-Division. VINCITORI: THE NEMETHS DANI LUNA vs LEI YING LEE (3,5 5) A circa un mese e mezzo di distanza da quello che sarebbe dovuto essere il match tra le due con in palio il titolo Knockouts, oggi ci ritroviamo con entrambe le contendenti intenzionate a chiudere una faida aperta da tempo e con un finale solo rimandato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Impact 26.02.2026 The System Rules Again

Impact 12.02.2026 Il primo squillo del nuovo SystemLe parole di Moose ci riportano alla mente i vecchi fasti del System, una stable che ha dominato il 2024 della TNA, si è fatto valere nel 2025 e ora...

Impact 05.02.2026 Il ritorno di AshTREY MIGUEL vs ADAM BROOKS (2,5 / 5) Sufficiente contesa tra due super contendenti.

Reality of Budget 2026 | Middle Class Fooled Again | Dhruv Rathee

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Le Agenzie ONU con sede a Roma convocano un panel di alto livello sull’espansione dell’IA per lo sviluppo all’India AI Impact Summit 2026; Portale istituzionale; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 26 febbraio: numeri vincenti e quote; Outdoor Impact Summit: i primi relatori confermati e i temi al centro del programma.

Equita Green Impact Fund investe nei parchi eolici di Castelpagano e RaponeEquita Green Impact Fund (EGIF), fondo infrastrutturale dedicato a investimenti in energie rinnovabili gestito da EQUITA Capital SGR e ... teleborsa.it

working hard to break the system #sanremo2026 x.com

Dear colleagues, within the framework of the D2R (Debris to Resource) project, we are launching a survey on waste management and destruction practices in Ukraine. The purpose of the survey is to assess the practical functioning of the system, gather experi - facebook.com facebook