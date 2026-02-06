Impact 05.022026 Il ritorno di Ash

Questa sera a Impact, Trey Miguel ha battuto Adam Brooks in una sfida che si è conclusa con un punteggio di 2,5 su 5. La partita si è rivelata sufficiente, ma il pubblico ha iniziato a reagire troppo tardi, quando i due erano già a metà strada. Dopo aver vinto, Trey è stato attaccato da Stacks, che gli ha strappato la cintura. La serata si chiude con tensione in scena.

TREY MIGUEL vs ADAM BROOKS (2,5 5) Sufficiente contesa tra due super contendenti. Peccato per il pubblico tardivo nel riuscire a incitare i due. buona vittoria per Trey, il quale subisce poi l'attacco di Stacks con la cintura. Più avanti bella puntata scopriremo che Trey usufruirà della shot al titolo International proprio contro Stacks in quel di No Surrender. VINCITORE: TREY MIGUEL THE RIGHTEOUS vs TOMMY TWO SCOOPS & TW3 Nessun giudizio per un match che sa quasi completamente di squash nei confronti dj due atleti locali. Dopo la contesa Vincent e Dutch effettuano un promo sugli Hardys, dicendo loro di diver unire le forze molto presto.

