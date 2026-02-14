Impact 12.022026 Il primo squillo del nuovo System

Il 12 febbraio 2026, Impact ha lanciato il suo primo show con il nuovo System, dopo aver subito un trasferimento di potere. Moose ha aperto la serata, parlando dei vecchi successi della stable e delle sfide recenti. Durante l’evento, un membro del team ha affrontato l’ex campione mondiale TNA, che ha subito una sconfitta netta. La presenza di nuovi atleti ha subito attirato l’attenzione dei fans, curiosi di vedere come si svilupperà questa rinascita.

Le parole di Moose ci riportano alla mente i vecchi fasti del System, una stable che ha dominato il 2024 della TNA, si è fatto valere nel 2025 e ora rinasce con nuovi membri e, uno dei tre a farne finora le spese è stato proprio l’ex campione del Mondo TNA. Quest’ultimo viene poi raggiunto sul ring dall’attuale World Champion, Mike Santana, il quale riconosce quanto fu “tosta” da superare l’intera fazione e che senza l’aiuto degli Hardys non ci sarebbe mai riuscito. I due vengono a loro volta interrotti da Daria Rae rammentando di placare gli animi e di prepararsi per il main event odierno. NIC NEMETH vs RICH SWANN (3 5) Buona contesa tra due che sanno bene cos’è un ring di wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 12.02.2026 Il primo squillo del nuovo System Impact 05.02.2026 Il ritorno di Ash TNA: Ufficiale la card per il primo episodio di iMPACT del 2026 Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Workshop Online:Co-Creating Impact: Integrating Real-World Actors in Project Implementation - APRE; Lo State of Play torna giovedì 12 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 12 febbraio; Tra remake, remastered e sorprese indie, è stato lo State of Play più lungo di sempre. "Intelligenza Artificiale per le Persone, il Pianeta e il Progresso. Il prossimo India-AI Impact Summit è il primo vertice globale sull'intelligenza artificiale ospitato nel Global South. Il tema di questo summit è "Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya - Benessere per tut x.com Si è svolto ieri nei nostri uffici il primo appuntamento di Core Books, il nuovo format di incontri di Core, pensato per stimolare il dibattito sulle grandi sfide contemporanee. Il libro protagonista dell’incontro è stato “Al Impact. La cooperazione persone-tecnologie facebook