Sky riaccende i motori | dalla Formula 1 a MotoGp e Wec oltre 1.800 ore di dirette
Sky torna in pista con un’offerta ricca di sport: il motivo è la ripresa delle competizioni, dopo mesi di pausa, grazie a nuovi accordi con le principali leghe. La piattaforma trasmetterà oltre 1.800 ore di dirette tra Formula 1, MotoGP e WEC, coprendo tutte le gare della stagione. Con un palinsesto che copre 41 domeniche consecutive, gli appassionati potranno seguire le gare in diretta, anche in alta qualità e in esclusiva. La stagione sportiva si preannuncia intensa e ricca di emozioni.
Milano, 18 febbraio 2026 – Avete impegni per le prossime 41 domeniche? Sono in arrivo 17 campionati, oltre 1.800 ore di diretta live e oltre 200 gare. Per gli appassionati il weekend si passa su Sky dove ricomincia la ghiotta stagione dei motori tra Mondiale di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. Non solo per abbonati, molte sfide saranno anche in chiaro su TV8: dalla stagione del Circus all’ennesima frande rivoluzione fino al motomondiale, confermato fino al 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Formula 1 2026, si riaccendono i motori in Bahrain: programma, orari TV Sky e turni dei piloti dei test di Sakhir
