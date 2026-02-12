Immobiliare a Milano lieve tregua sugli affitti ma resta la più cara

A Milano, le famiglie stanno respirando un po’ di più. Dopo mesi di aumento continuo, i prezzi degli affitti sono rallentati nel quarto trimestre del 2025. Tuttavia, rimanere nelle zone più richieste resta molto costoso. La maggior parte delle persone continua a spendere molto per trovare una casa, anche se in modo leggermente meno pesante rispetto al passato.

L’impegno economico richiesto alle famiglie italiane per prendere una casa in affitto è notevole, anche se nel quarto trimestre del 2025 sembrerebbe lievemente alleggerito. Non vale lo stesso per i casi in cui è necessario chiedere un mutuo per l’acquisto di un immobile. Milano non è la realtà più gravosa, anche se si posiziona al quinto posto. A confermarlo sono i recenti dati di Idealista. Stando all’analisi, il tasso di sforza per la locazione scende dal 30% all’attuale 28%. Come anticipavamo, resta invariato al 18% il peso economico medio richiesto per l’acquisto di un’abitazione. Le grandi città continuano a concentrare i livelli più elevati di impegno economico per gli inquilini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La domanda di affitti in Italia resta forte anche alla fine del 2025, anche se leggermente più bassa rispetto ai record degli ultimi due anni.

