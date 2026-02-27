Nel 2022, un gruppo di artisti e professionisti della comunicazione ha deciso di puntare sull’idea che un’immagine possa comunicare più di mille parole. Hanno sviluppato progetti che combinano arte visiva e messaggi visivi, cercando di trasmettere emozioni e concetti attraverso immagini e illustrazioni. Questa scelta si riflette in diverse iniziative che mettono in primo piano la forza delle immagini come strumento di comunicazione.

Nel 2022 hanno scommesso sull’intuizione che « l’immagine vale più di mille parole ». e credono che, se coordinata, ridefinisce il brand, emoziona ed esalta il contenuto Yoonik nasce nel 2022 per mettere al centro della comunicazione aziendale e di brand l’illustrazione, uno dei linguaggi visivi più potenti del nostro tempo. L’ambito è ancora poco esplorato in Italia e Yoonik è stata la prima, e per ora anche l’unica, agenzia che fa da ponte tra brand e artisti visivi. Sebastiano Giordani e Federico Zaghis, Ceo e co-founder di Yoonik ci lavorano con creatività e tenacia: «Il linguaggio visivo è strategico quando riesce a trasformare i valori dell’azienda in immagini memorabili». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Illustrazione arte e comunicazione

ILLUSTRAZIONE CHE COMUNICA E COLORA LA CITY

