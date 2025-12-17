Compie 10 anni l’album Ex-Otago Marassi al via concept tour 2026

Nel 2026, l’album “Marassi” degli Ex-Otago celebra il suo decimo anniversario, confermandosi come un’opera generazionale e universale. A dieci anni dalla sua uscita, il disco rimane incredibilmente attuale, testimoniando la sua forte presa emotiva e culturale. La band annuncia anche il tour dedicato, che prenderà il via a Roma nel 2026.

Roma, 17 dic. (askanews) – “Marassi” degli Ex-Otago è un album generazionale, straordinariamente specifico e incredibilmente universale, che nel 2026 compie dieci anni ma che è più vivo e attuale che mai. Un disco che ha cambiato la vita e consacrato la carriera della band genovese, tra le capostipiti dell’indie italiano. Per festeggiarne il decennale, gli Ex-Otago riportano “Marassi” live nei piccoli club, dove tutto è iniziato, con un tour che parte dalla loro Genova il 13 gennaio al Crazy Bull per poi proseguire il 14 a Torino al Cap 10100, il 15 a Milano all’Arci Bellezza, il 16 a Bologna al Covo Club, il 21 a Pistoia a H2NO, il 22 a Roma all’Alcazar, il 23 a Salerno al DSSZ Club e il 24 a Conversano (BA) alla Casa delle Arti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

