Nuova torre di manovra e area esercitazioni per i vigili del fuoco di Bari | Operatori sempre più pronti
La nuova torre di manovra e l’area esercitazioni a Bari rafforzano le strutture della Direzione regionale dei Vigili del fuoco in Puglia. Questi interventi consentono un miglioramento delle attività di formazione e addestramento dei vigili del fuoco, contribuendo a garantire un servizio sempre più efficiente e preparato. La rinnovata sede include anche una mensa, migliorando le condizioni operative e di formazione del personale.
Un ‘castello di manovra’, un'area addestramento e una mensa. La sede della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Puglia si rafforza con nuovi presidi per garantire la formazione dei pompieri. Sono stati presentati questa mattina durante una cerimonia nel Centro formazione di Japigia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
