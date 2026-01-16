Nuova torre di manovra e area esercitazioni per i vigili del fuoco di Bari | Operatori sempre più pronti

La nuova torre di manovra e l’area esercitazioni a Bari rafforzano le strutture della Direzione regionale dei Vigili del fuoco in Puglia. Questi interventi consentono un miglioramento delle attività di formazione e addestramento dei vigili del fuoco, contribuendo a garantire un servizio sempre più efficiente e preparato. La rinnovata sede include anche una mensa, migliorando le condizioni operative e di formazione del personale.

Torre Annunziata, una nuova sede per il Forum dei Giovani. Via libera della giunta - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.