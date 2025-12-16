Il Royal National Ballet of Georgia pronto ad incantare Trento con Fire of Georgia

Venerdì 2 Gennaio a Trento uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al pubblico un’esperienza mozzafiato sospesa tra grazia ed energia.Il Royal National Ballet of Georgia sta per arrivare a Trento in "Fire of Georgia". Trentotoday.it

