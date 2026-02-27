Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala | Comm' è? Ha già levat o core? E il chirurgo disse | Non farà mai un battito

Durante un intervento chirurgico, il trapianto su Domenico ha suscitato grande sorpresa tra il caposala, che ha chiesto se il cuore fosse già stato rimosso, mentre il chirurgo ha risposto che non avrebbe mai battuto di nuovo. Sono stati rivelati dettagli inquietanti sui momenti di tensione vissuti nella sala operativa, che emergono dall’inchiesta in corso.

«Qua è tutto ghiacciato». È il caposala ad accorgersi che Il cuore «è una pietra durissima». Ed è lui a comunicarlo agli altri. Poi, qualcuno si gira e vede che il cuoricino del piccolo Domenico è già stato espiantato ed è adagiato su un piccolo telo verde del banco accanto al lettino. «Ma comm'è? Ha già levat o core?» (ha già tolto il cuore? ndr) si chiede sempre il caposala. Dalle «voci di dentro», dalle testimonianze di infermieri e medici presenti all'interno della sala operatoria dell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso, vengono fuori dettagli raccapriccianti sul trapianto del cuore ormai lesionato al piccolo Domenico, poi morto sabato 21 febbraio dopo sessanta giorni in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Morte Domenico, un testimone: "Il chirurgo disse che il cuore non sarebbe ripartito"

