Il tram non ci ha preso per un secondo Abbiamo sentito un botto tremendo | le testimonianze dei passanti dopo l’incidente a Milano

Un incidente si è verificato a Milano quando un tram ha colpito un gruppo di passanti, causando shock tra i testimoni. Alcuni hanno riferito di aver sentito un forte botto e di aver avuto la sensazione che qualcosa li stesse investendo, anche se nessuno è stato preso direttamente dal veicolo. Le testimonianze indicano un impatto improvviso e violento che ha lasciato tutti sotto shock.

“Per un secondo non ha preso anche noi. Abbiamo sentito questo suono tremendo e poi come se qualcosa ci venisse addosso. Poi abbiamo visto la polvere del muro del ristorante”. Così la signora Marta racconta gli attimi dell’incidente che ha coinvolto un tram a Milano. Il mezzo ha deragliato poco dopo le 16 del pomeriggio, causando due morti e almeno 39 feriti. Dietro il Comala una storia importante. Ora sul futuro dello spazio torinese volano accuse a Comune e Pd Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e 38 feriti. Aperta un’inchiesta per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato». I racconti dei passeggeri della linea 9 a Milano«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati».

