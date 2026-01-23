giacomo grazi nella prima commissione nazionale per il wheelchair tennis

Giacomo Grazi, rappresentante del Tennis Giotto, è stato nominato membro della prima commissione nazionale per il wheelchair tennis. Questa nomina segna un passo importante per lo sviluppo e la promozione di questa disciplina in Italia. La sua presenza contribuirà a rafforzare l’attività e la crescita del settore, garantendo un approccio più strutturato e inclusivo nel panorama tennistico nazionale.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Giacomo Grazi del Tennis Giotto nella prima commissione federale nazionale per il wheelchair tennis. La federazione ha scelto di istituire un nuovo “Sistema Italia” finalizzato allo sviluppo tecnico, organizzativo e promozionale di questa disciplina giocata in carrozzina attraverso un organismo che avrà il compito di individuare le strategie per supportare gli atleti tra tornei, formazione degli istruttori, investimenti strutturali e progetti nelle scuole. La commissione fa affidamento su nove membri da tutta Italia e, tra questi, è presente anche il maestro aretino Grazi che da dieci anni ha trovato la propria specializzazione tecnica proprio nel wheelchair tennis e che è tra i principali promotori della recente crescita di uno sport che, nel solo 2025, ha raddoppiato il numero di tesserati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

