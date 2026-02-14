Andrea Dall’Igna ha annunciato che nel 2025 Ducati presenterà una GP25 migliorata nel corso della stagione, promettendo un progetto molto interessante. La casa di Borgo Panigale lavora intensamente per affinare la moto, anche se Pecco Bagnaia non ha ancora trovato le condizioni ideali per esprimersi al massimo. La sfida per conquistare il quinto titolo consecutivo partirà il 1° marzo 2026, quando il Ducati Lenovo Team scenderà in pista in Thailandia.

Scatterà dalla Thailandia nel fine settimana del 1° marzo 2026 la caccia del Ducati Lenovo Team al quinto titolo consecutivo fra i piloti (e il settimo fra i Costruttori) nel campionato del mondo di MotoGP. Un obiettivo ambizioso per la casa di Borgo Panigale, rappresentata in pista da Pecco Bagnaia e Marc Marquez (oltre ai portacolori del BK8 Gresini Racing MotoGP e del Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e ormai pronta ad avviare le celebrazioni per i primi cento anni di attività. Alla vigilia del debutto stagionale abbiamo intervistato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse. Oltre a ripercorrere i successi del 2025, con l'ingegnere veneto abbiamo parlato di concessioni ("Sicuramente - le sue parole - il fatto di non riuscire a provare e di avere meno gomme a disposizione rende molto più difficile lo sviluppo" e dei traguardi raggiunti nel corso della sua carriera, dall'Aprilia fino all'inizio del ciclo vincente con la Rossa e le varie evoluzioni della Desmosedici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati, Dall'Igna: "2025 meraviglioso con una GP25 evoluta durante l'anno. Pecco? Non siamo riusciti a metterlo nelle condizioni di rendere al meglio"

Argomenti discussi: Ducati, Dall'Igna: 2025 meraviglioso con una GP25 evoluta durante l'anno. Pecco? Non siamo riusciti a metterlo nelle condizioni di rendere al meglio; MotoGP 2026. Gigi Dall'Igna: Siamo gli unici a non copiare gli altri. Intelligenza artificiale? Gli esseri umani devono guidare il sistema nella giusta direzione; Bagnaia: Farò il possibile per complicare la vita a Marc; Test MotoGP di Sepang e mercato piloti: Bagnaia già epurato?.

