Michele Pirro | Tra la Ducati di Marquez e quella di Bagnaia c'è solo il 5% della moto che cambia

Michele Pirro svela i dettagli sulla rivalità tra le Ducati di Marquez e Bagnaia, sottolineando come le differenze siano minime e il vero lavoro si giochi su dettagli. Nell'intervista a Fanpage.it, il collaudatore Ducati approfondisce le sfide della stagione, i progressi delle moto e il ruolo fondamentale di un team che punta all’eccellenza nel mondo delle corse.

Nell'intervista a Fanpage.it il collaudatore Ducati Michele Pirro chiarisce i dubbi sorti nel corso dell'ultima stagione della MotoGP: dalle presunte enormi differenze tra GP24 e GP25 al momento difficile di Bagnaia, passando per l'arrivo di Marc Marquez e il lavoro dietro le quinte nel team di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chi è Michele Pirro, il pilota ombra della Ducati che prenderà il posto di Marc Marquez in MotoGP Leggi anche: MotoGP, Ducati sostituirà Marc Marquez in Australia: la scelta ricade su Michele Pirro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Michele Pirro: Tra la Ducati di Marquez e quella di Bagnaia c'è solo il 5% della moto che cambia; Tardozzi verso il divorzio da Ducati? Pirro, Borsoi o la suggestione Guidotti per sostituirlo; Ducati... quanti problemi: Bagnaia e Tardozzi in dubbio, Marquez rinnovo record; Marquez è come Verstappen. Ma aiuteremo Pecco a tornare. Michele Pirro: “Tra la Ducati di Marquez e quella di Bagnaia c’è solo il 5% della moto che cambia” - it il collaudatore Ducati Michele Pirro chiarisce i dubbi sorti nel corso dell'ultima stagione della MotoGP: dalle presunte enormi ... fanpage.it

Pirro al posto di Marquez in Australia: "Pesante sostituire Marc. Ora aiutiamo Bagnaia" - In Australia Michele Pirro festeggia il 70° GP in carriera: rimpiazzerà l’infortunato Marc Marquez, messo fuori causa da un infortunio alla spalla dopo l’incidente con Bezzecchi a Mandalika. sport.sky.it

Acosta ha firmato per Ducati, Tardozzi ai saluti: Dall'Igna vara la rivoluzione rossa, Marquez e Bagnaia tremano - Terremoto Ducati: Gigi Dall'Igna ha bloccato e messo sotto contratto Pedro Acosta per il 2027 al posto di uno tra Marquez o Bagnaia, lo storico team manager Davide Tardozzi sarebbe ai saluti ... sport.virgilio.it

Misterhelmet Magazine. . Michele Pirro farà l'ultima stagione al CIV nel 2026, ma il suo ruolo in Ducati è molto più ampio. Tester MotoGP, proprietario di team, uomo di fiducia. Sarà lui il futuro di Ducati Link al video completo qui: https://linktr.ee/misterhelmet # - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.