Venerdì 30 gennaio 2026, a Nyon si sono svolti i sorteggi dei playoff della Champions. La Juventus conosce ora le sue avversarie per il primo turno a eliminazione diretta, mentre anche Inter e Atalanta scoprono le proprie sfide. Le squadre sono pronte a scendere in campo, con la speranza di passare il turno e continuare il sogno europeo.

Venerdì 30 gennaio 2026, a Nyon in Svizzera, si è svolto il sorteggio dei playoff della Champions League, che ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della competizione. Le tre squadre italiane qualificate – Juventus, Inter e Atalanta – hanno scoperto le loro avversarie dopo aver superato il turno preliminare. Il sorteggio ha assegnato a ciascuna delle italiane un avversario tra le squadre non teste di serie, con il vantaggio di giocare il ritorno in casa, in linea con le regole del torneo che prevedono il turno di ritorno per le squadre teste di serie. La Juventus, inserita tra le teste di serie insieme a Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Atletico Madrid, Atalanta e Bayer Leverkusen, si è trovata di fronte a Brugge o Galatasaray. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorteggio playoff Champions: Juventus in diretta, date e avversarie per Inter e Atalanta

Approfondimenti su Champions League

L’ultima giornata del girone di Champions League ha deciso le squadre italiane qualificate ai playoff.

Questa mattina si è svolto il sorteggio dei playoff di Champions League per la stagione 2025-2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; La guida al sorteggio dei playoff di Champions; Le possibili avversarie della Juventus agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio; Champions League, oggi sorteggio playoff per Inter, Juve e Atalanta. Orario, dove vederlo in tv e streaming.

Sorteggio Champions Juve, l’avversaria playoff. L’Inter nel gelo, Atalanta con il DortmundA Nyon i bianconeri e le altre italiane scopriranno contro chi giocaranno nel primo turno a eliminazione della competizione ... tuttosport.com

Champions League, il tabellone dei playoff: Galatasaray-Juve, Bodo-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, quando si giocanoSorteggiato il tabellone completo dei playoff di Champions League 2025-2026, tutti gli accoppiamenti per le gare di andata e ritorno che si giocano tra ... fanpage.it

Champions ed Europa League, sorteggio playoff: le avversarie delle italiane - facebook.com facebook

Sorteggio playoff Europa League, il Bologna sfiderà ancora il Brann. Possibile derby con la Roma agli ottavi dlvr.it/TQfcnZ x.com