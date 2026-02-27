Atalanta Roma Bologna e Fiorentina oggi il sorteggio europeo | tutto sulle possibili rivali

Oggi si svolge il sorteggio europeo per le squadre italiane coinvolte. Alle 12, dalle urne di Nyon, verranno estratte le possibili rivali di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina, determinando le sfide che le attendono nei prossimi turni. La giornata si preannuncia decisiva per scoprire i prossimi ostacoli nel cammino delle squadre italiane in Europa.

Il momento della verità è alle porte. Ciò che è certo è che l'Italia sarà rappresentata da quattro squadre, presente in tutte le tre coppe, agli ottavi di finale. L'Atalanta in Champions League dovrà vedersela con Arsenal o Bayern Monaco, al Bologna toccherà la Roma o il Friburgo mentre i giallorossi potrebbero incrociare anche il Genk. Infine, alla Fiorentina toccherà una tra Strasburgo e Rakow. Scopriamole nel dettaglio. L'Arsenal continua a comandare in Premier League. I Gunners occupano il primo posto in campionato con 61 punti, +5 sul Manchester City secondo, ma hanno una partita in più. In Champions, la squadra di Arteta ha blindato il primo posto in classifica totalizzando otto vittorie su otto.

Prima Brann o Dinamo Zagabria, poi Grifo o il derby: le possibili rivali del Bologna (e della Roma)Non è bastato il 3-0 rifilato al Maccabi Tel Aviv per rientrare fra le prime 8 del girone.

