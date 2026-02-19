Europa League1-0 al Brann Il Bologna ipoteca gli ottavi

Il Bologna ha vinto 1-0 contro il Brann in Norvegia, grazie a un gol di Castro. La partita valida per i playoff di Europa League si è giocata a Bergen, dove i felsinei hanno mostrato solidità difensiva e determinazione. Questa vittoria permette al Bologna di mettere un passo avanti verso gli ottavi di finale, con la speranza di chiudere la qualificazione nel ritorno. La squadra di Thiago Motta si prepara ora alla sfida di ritorno, con il vantaggio di aver messo una buona base.

AGI - Vittoria di misura del Bologna in Norvegia, nell'andata dei playoff di Europa League: grazie una rete di Castro i felsinei hanno superato il Brann a Bergen e ipotecato gli ottavi. Terreno di gioco dalla complessa lettura, con zolle sparse per tutto il campo a creare problemi alla gestione palla delle due squadre. Al Bologna bastano però nove minuti per trovare la rete del vantaggio, grazie al suggerimento di Cambiaghi per Castro che, defilato sulla sinistra dell'area di rigore, lascia partire il mancino a incrociare sul quale non può nulla Dyngeland. La risposta del Brann arriva al 23', quando sugli sviluppi di corner Myhre devia di testa trovando la risposta in tuffo di Skorupski, il quale deve poi anche deviare il tap-in da sotto misura di Thornsteinsson.