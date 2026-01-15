Il Sindaco Silvia Chiassai Martini | Il punto nascita di Montevarchi non si tocca
Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha ribadito con fermezza che il punto nascita di Montevarchi deve rimanere invariato. In un contesto di discussioni sul potenziamento dei servizi sanitari, l’amministrazione locale si impegna a tutelare la struttura e a garantire la continuità assistenziale ai cittadini della zona. La posizione del Comune si inserisce nel dibattito sul futuro dei servizi maternità e assistenza sanitaria nel territorio.
Arezzo, 15 gennaio 2026 – I l Sindaco Silvia Chiassai Martin i: “Il punto nascita di Montevarchi non si tocca. Regione e Asl relazionino sui numeri in Conferenza dei Sindaci”. “Apprendo con preoccupazione dalle dichiarazioni del Presidente Giani e dell’Assessore Monn i che, a causa di una natalità inferiore alla soglia prevista per legge, sarebbe a rischio chiusura il punto nascita dell’Ospedale della Gruccia, avendo registrato nell’ultimo anno 455 nascite rispetto al parametro minimo di 500 parti richiesti per i presidi di primo livello – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Ritengo grave che né la Regione, né la Asl abbiano informato i Sindaci del Valdarno, fornendo dati puntuali ed approfondimenti sul nostro Ospedale e sul quadro regionale complessivo che invece è stato trattato sui giornali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
