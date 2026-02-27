Nel luglio del 2002, MTV iniziò a trasmettere ripetutamente il video di Asereje delle Las Ketchup, diventato rapidamente un tormentone estivo. La canzone, con il suo ritmo coinvolgente e il testo in parte incomprensibile, attirò l’attenzione di un vasto pubblico. La diffusione del video segnò un episodio significativo nel panorama musicale di quegli anni, lasciando un’impronta duratura nella memoria collettiva.

Ricordo ancora quando nell'estate del 2002 - verso l'inizio luglio, a dire il vero, un po' in ritardo sul canonico calendario dei tormentoni di stagione - MTV iniziò a trasmettere ossessivamente il video di Asereje. Un video inizialmente molto, molto, molto, molto amatoriale, che vedeva di base tre ragazze spagnole - le sorelle Muñoz, alias le Las Ketchup - ridere e spintonarsi in una discoteca vuota, mentre in una trama parallela un ragazzo dall'acconciatura voluminosa si lanciava in una scena di ballo, forse di sera, forse in quella stessa discoteca dopo che si era riempita. Per il resto, qualche accenno di look Y2K,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il significato di Asereje delle Las Ketchup è ancora oggi una storia incredibile

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Aserejè con le Las KetchupElettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026.

“Ancora un oro, è leggenda!”. Entra nella storia delle Olimpiadi: impresa incredibileDall’undicesimo posto dopo il salto al miglior tempo nel fondo: il podio sfuma per pochi secondi, ma resta una prova gigantesca.

Diego was up to no good but so were they! #asereje #spanish #comedy #lyrics #reaction

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: The Lady Is a Tramp, la cover di Ditonellapiaga con Tony Pitony a Sanremo: Ci siamo trovati e capiti; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 fa ballare l'Ariston con Voilà; Elettra Lamborghini, il testo e il significato della canzone 'Voilà' a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone.

Aserejé de Las Ketchup: testo, traduzione e significato del branoEcco la storia dietro la canzone di successo delle Las Ketchup che tornano a Sanremo con Elettra Lamborghini per la serata delle cover ... 105.net

Che vuol dire Aserejé? Testo e significato dell'iconico branoScopri cosa significa davvero Aserejé: il testo della celebre hit, com'è nata la parola e cosa si nasconde dietro la canzone ... tag24.it

A #extrafestival @elettralamborghini e @gloriagallo_ si scatenano sulle note di "Asereje" delle Las Ketchup #elettralamborghini #asereje #lasketchup #sanremo2026 - facebook.com facebook

Ma raga, io pensavo che Las Ketchup cantasseno venerdì #Sanremo2026 x.com