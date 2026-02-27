Marathon | il Server Slam è iniziato – Tutte le ricompense ottenibili

È iniziato il Server Slam di Marathon, l’evento gratuito che consente ai giocatori di provare in anteprima il nuovo extraction shooter di Bungie. Durante il periodo di durata limitata, i partecipanti possono accumulare ricompense e testare le meccaniche del gioco in una fase di anteprima. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare le prime novità del titolo prima del suo rilascio ufficiale.

Bungie ha ufficialmente dato il via al Server Slam di Marathon, un evento gratuito e a tempo limitato che permette ai giocatori di accedere in anticipo al nuovo extraction shooter dello studio. Questa fase di prova non serve solo a testare la stabilità dei server prima del lancio, ma rappresenta anche una grande opportunità per ottenere armi, potenziamenti e oggetti esclusivi senza alcun costo. Il primo set di ricompense si sblocca semplicemente completando l’introduzione del gioco. Questo passaggio iniziale fornisce già una base solida per iniziare: Questi oggetti permettono di iniziare con un equipaggiamento completo, offrendo maggiore flessibilità nelle prime missioni e migliorando la sopravvivenza nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

