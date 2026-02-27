il sapore della memoria dal quale dobbiamo imparare

Oggi spesso si spreca cibo senza pensarci troppo, ma questa abitudine si scontra con le esperienze di tempi passati. Durante periodi difficili, come quelli della Seconda guerra mondiale, le famiglie impararono a valorizzare ogni risorsa alimentare. La storia ci ricorda che il recupero e il rispetto per il cibo sono pratiche ancora molto attuali.

Al giorno d'oggi siamo abituati a sprecare molti alimenti, ma dovremmo imparare l'arte del recupero. Questo insegnamento ci arriva dal passato, dai tempi difficili della Seconda guerra mondiale, quando le famiglie avevano difficoltà a procurarsi il cibo ed era fondamentale non sprecare nulla. Le donne vivevano una battaglia quotidiana in cucina: utilizzavano quelli che oggi consideriamo scarti, come le foglie dure delle verdure, per realizzare piatti semplici ed economici. Inoltre, nel periodo dell'autarchia introdotta dal fascismo, molti cibi di importazione vennero sostituiti da prodotti alternativi di origine locale come il caffè che veniva fatto con la cicoria.

