Rinasce la Porta dei Vettori di Altopascio. I lavori di restauro e messa in sicurezza partiranno a breve, grazie al supporto di Fai e della Fondazione. Il monumento, simbolo del centro storico e lungo la via Francigena, torna a mostrarsi in tutto il suo splendore.

Partiranno presto i lavori di messa in sicurezza e restauro della Porta dei Vettori di Altopascio, uno dei monumenti più rappresentativi del centro storico, lungo la via Francigena. Il Comune ha già provveduto a individuare e affidare i lavori alla ditta Cores4n srl per l’intervento di 300mila euro, reso possibile grazie al sostegno del FAI (250mila euro) affiancato dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (50mila euro). Accordo ufficializzato nella delibera dell’amministrazione comunale per la collaborazione e il partenariato che impegna il FAI e il Comune in un percorso sinergico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinasce la Porta dei Vettori: "Grazie a Fai e Fondazione presto il via ai lavori di restauro"

Approfondimenti su Porta dei Vettori

Il complesso Villa Principe Abamelek, situato nelle Bagnese di Firenze, torna a nuova vita dopo un intervento di restauro da circa sei milioni di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Porta dei Vettori

Argomenti discussi: RINASCE LA PORTA DEI VETTORI DI ALTOPASCIO IL FAI- FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO SOSTIENE IL RESTAURO; Rinasce la Porta dei Vettori: Grazie a Fai e Fondazione presto il via ai lavori di restauro; Rinasce la Porta dei Vettori di Altopascio: il FAI sostiene il restauro | Contributo anche della Fondazione Cassa di Risaparmio di Lucca; Altopascio, rinasce la Porta dei Vettori: a marzo il via ai lavori.

Rinasce la Porta dei Vettori di Altopascio in memoria del notaio Roberto MartinelliRestauro dal valore complessivo di 300mila euro sostenuto dal Fondo per l'Ambiente Italiano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ... luccaindiretta.it

Rinasce la Porta dei Vettori di Altopascio in memoria del notaio Roberto Martinelli facebook