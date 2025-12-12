Importanti lavori alla rete idrica nel quadrante nord-ovest di Pisa

Sono in corso interventi di Acque nel quadrante nord-ovest di Pisa per migliorare la rete idrica cittadina. Questi lavori mirano al potenziamento, alla modernizzazione e al monitoraggio, garantendo un servizio più efficiente e affidabile per i residenti della zona.

Proseguono gli interventi di Acque per il potenziamento, la modernizzazione e il monitoraggio della rete idrica cittadina. In questo percorso si inserisce un doppio intervento programmato nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre a Pisa, quando per consentire lo svolgimento in simultanea.

Ponte di Olina - inaugurazione di fine lavori e riapertura al pubblico Questa mattina è stato inaugurato il completamento dei lavori e la riapertura del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali più importanti del nostro territorio. L’intervento, necessario per - facebook.com Vai su Facebook

Interventi sulla rete idrica, rubinetti a secco a Montelupo Fiorentino - Per lavori sulla rete idrica nel comune di Montelupo Fiorentino, Acque comunica che lunedì 15 dicembre, dalle ore 8 alle 12, sarà necessario sospendere

Rinvio dei lavori alla rete idrica a Pontedera - Con riferimento ai lavori in corso sulla rete idrica nel comune di Pontedera, Acque comunica che, a causa delle previsioni meteorologiche, la sospensione

