Il Questore di Perugia in visita al comune di Marsciano

Il 19 febbraio, il Questore di Perugia, Dario Sallustio, ha visitato il municipio di Marsciano e ha incontrato i rappresentanti dell’amministrazione comunale in un appuntamento ufficiale. La visita si è concentrata su questioni di sicurezza e collaborazione tra forze dell’ordine e autorità locali. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo ai contenuti dell’incontro.

Lo scorso giovedì 19 febbraio, il Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio ha fatto visita al municipio di Marsciano per un incontro istituzionale con l'amministrazione comunale. Ad accoglierlo è stato il sindaco Michele Moretti, insieme ai membri della Giunta comunale, alla segretaria.