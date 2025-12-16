Il questore in visita al Comando della polizia municipale
Il 16 dicembre 2025, il questore di Lucca Edgardo Giobbi, accompagnato dalla capo di gabinetto Roberta Frangiosa, ha visitato il Comando della polizia municipale di Lucca. L'incontro si è svolto in un clima di cordialità presso il comando di piazzale San Donato, rafforzando il rapporto tra le forze di polizia e la città.
Lucca, 16 dicembre 2025 – Un incontro all’insegna della cordialità quello che si è svolto stamani (16 dicembre) al Comando di piazzale San Donato, dove è intervenuto il questore di Lucca Edgardo Giobbi assieme alla capo di gabinetto Roberta Frangiosa. Ad attenderli c’erano il sindaco Mario Pardini, assieme all’assessore alla Pm Salvadore Bartolomei, al capo di gabinetto Beniamino Placido, al segretario generale Fulvio Spatarella e al comandante della Polizia Municipale Bruno Bertilacchi. Il questore ha avuto parole di encomio per l’impegno profuso dal Comando sia durante le grandi manifestazione che si svolgono a Lucca, sia nella normale attività quotidiana. Lanazione.it
