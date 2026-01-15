Le bombe della guerra. Genio Pontieri al lavoro.

A oltre ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, l’Italia continua a confrontarsi con residuati bellici ancora presenti sul territorio. Bombe d’aereo, granate, esplosivi e munizioni abbandonate rappresentano rischi concreti per le comunità locali. Il lavoro dei genieri pontieri è fondamentale per individuare e neutralizzare queste minacce, contribuendo alla sicurezza e alla tutela civile nelle aree interessate.

A distanza di oltre 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale l’Italia fa ancora i conti con pericolosi residuati e le cronache ne sono una testimonianza: bombe d’aereo, ma anche granate, esplosivi, colpi d’artiglieria inesplosi, grandi quantitativi di munizioni abbandonati sul fondo di fiumi e mine. Ci sono due casi recenti, di questi giorni, che hanno riguardato la provincia di Pisa. Gli artificieri del secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno effettuato un doppio intervento di bonifica di ordigni bellici, ieri l’altro e ieri. Il primo giorno, gli specialisti dell’esercito sono intervenuti nella frazione di Santo Regolo nel Comune di Fauglia all’interno di un uliveto, dove hanno verificato la presenza di una bomba a mano Mk II. 🔗 Leggi su Lanazione.it

