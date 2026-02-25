Il prefetto Francesco Zito in visita al Comune di Paciano

L’incontro è stata l’occasione per apprezzare l’importante e meritorio lavoro svolto da tutte le componenti pubbliche per garantire alti livelli di sicurezza ed efficienti standard dei servizi territoriali. Il prefetto ha fatto visita, oltre alla sede comunale, a Palazzo Baldeschi, che ospita il Museo “TrasiMemo”, un progetto di attivazione delle memorie, di riconoscimento e di tutela dei patrimoni culturali di comunità, messi in valore grazie alla costruzione partecipata di un archivio virtuale e mediante alcune installazioni museali. Zito si è recato inoltre, come di consueto, presso la locale Stazione dei Carabinieri, evidenziando la proficuità e la bontà del lavoro sinergico svolto, in maniera puntuale e costante, da tutte le Forze di Polizia, con specifica attenzione alla percezione dei cittadini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

