Unione Nazionale Mutilati per Servizio a Cassino l' assemblea provinciale

Sabato 13 dicembre, a Cassino, si è svolta l’assemblea provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. L'incontro ha riunito rappresentanti e membri dell’associazione, focalizzandosi su tematiche legate ai diritti, alle iniziative e alle attività di supporto per i mutilati per servizio. L’evento rappresenta un momento di confronto e di rafforzamento delle istanze associative sul territorio provinciale.

Sabato 13 dicembre, a Cassino, si è tenuta l’assemblea provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Un importante momento di confronto e condivisione che ha visto la partecipazione dei vertici regionali dell’Associazione. Presenti, infatti, il presidente regionale Angelo Vesto. Frosinonetoday.it

