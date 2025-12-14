Unione Nazionale Mutilati per Servizio a Cassino l' assemblea provinciale

Sabato 13 dicembre, a Cassino, si è svolta l’assemblea provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. L'incontro ha riunito rappresentanti e membri dell’associazione, focalizzandosi su tematiche legate ai diritti, alle iniziative e alle attività di supporto per i mutilati per servizio. L’evento rappresenta un momento di confronto e di rafforzamento delle istanze associative sul territorio provinciale.

Sabato 13 dicembre, a Cassino, si è tenuta l’assemblea provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Un importante momento di confronto e condivisione che ha visto la partecipazione dei vertici regionali dell’Associazione. Presenti, infatti, il presidente regionale Angelo Vesto. Frosinonetoday.it Sabato giornata della prevenzione dell’udito alla parrocchia Ss. Valentino e Ilario di Viterbo - NewTuscia – VITERBO – L’Unione nazionale mutilati per servizio e la parrocchia dei Santi Valentino e Ilario di Viterbo organizzano sabato prossimo, a partire dalle 8. newtuscia.it

Eletto in Consiglio Nazionale di Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) al XIX congresso dell’organizzazione in corso a L’Aquila. Congratulazioni a Marco Bussone per la riconferma a Presidente di UNCEM per i prossimi 5 anni. Insieme, v - facebook.com facebook

Pare ci sia una versione più lunga della Strategia di sicurezza nazionale in cui Austria, Ungheria, Italia e Polonia vengono individuati come Paesi con cui gli Stati Uniti dovrebbero “lavorare di più” per farli uscire dall’Unione europea. x.com

© Frosinonetoday.it - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, a Cassino l'assemblea provinciale

Incontro con l'unione Nazionale Mutilati per Servizio

Video Incontro con l'unione Nazionale Mutilati per Servizio Video Incontro con l'unione Nazionale Mutilati per Servizio