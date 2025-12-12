A Palazzo Caetani la mostra Con un mare di Dentro | fotografia memoria e speranza a Fondi

A Palazzo Caetani a Fondi si inaugura la mostra “Con un mare di Dentro”, un viaggio fotografico tra ricordi, speranza e paesaggi interiori. Dal 14 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, l’esposizione invita i visitatori a scoprire emozioni e attese attraverso immagini che raccontano un mondo intimo e collettivo.

Fondi, 12 dicembre 2025 – A Fondi la fotografia diventa racconto intimo e collettivo. Da domenica 14 dicembre 2025 fino a sabato 11 gennaio 2026, nei locali di Palazzo Caetani, apre al pubblico la mostra “Con un mare di Dentro – ricordi, rimpianti, sogni e speranza ad un passo dal mare”: un percorso per immagini che mette al centro emozioni, attese e paesaggi interiori. Gli scatti di Mario D’Onofrio in esposizione ogni giorno. Protagoniste dell’esposizione sono le fotografie di Mario D’Onofrio, visitabili tutti i giorni con doppia fascia oraria: 9:00–13:00 e 16:00–20:00. Un calendario ampio, pensato per permettere l’accesso anche nelle ore pomeridiane e serali, nel cuore del periodo natalizio. Cdn.ilfaroonline.it

