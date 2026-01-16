Fotografia Materia e Memoria | gli scatti di Catalina Isabel Nucera in mostra
Dal 23 gennaio al 28 marzo, presso Origo Design Studio a Forlì, sarà possibile visitare la mostra fotografica
Dal 23 gennaio al 28 marzo si potrà visitare la mostra fotografica “Fotografia Materia Memoria”, progetto espositivo della fotografa Catalina Isabel Nucera, ospitato da Origo Design Studio, spazio di progettazione di interni e illuminazione in via Carlo Matteucci 55, a Forlì. La mostra, a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
