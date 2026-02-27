Sabato 28 febbraio alle 21, il Polvarone torna sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo con uno spettacolo scritto da Roberta Sodi. L’evento vede la partecipazione del gruppo teatrale locale, che presenta una nuova produzione. La rappresentazione è prevista per questa sera, offrendo al pubblico un’occasione di assistere a una performance inedita. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Sabato 28 alle ore 21 il Polvarone ritorna al Teatro Petrarca con il nuovo spettacolo scritto da Roberta Sodi. L’dea della nuova pIèce COME ERAVAMO nasce da una felice intuizione della regista. Per rivisitare il tempo passato è andata a riprendere i brani più divertenti e famosi delle sue vecchie commedie, riportando in scena anche vecchi attori che avevano lasciato nel tempo la Compagnia. Con una narrazione arguta e vivace di alcuni giovani attori e con gli intermezzi musicali degli stornellatori che rispondono al nome degli ARDACAPO il palcoscenico si anima con una sequenza di episodi esilaranti che ripropongono il tempo passato suscitando sorrisi e anche un po' di nostalgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Polvarone ritorna al Teatro Petrarca con il nuovo spettacolo scritto da Roberta Sodi

Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è sold outArezzo, 26 dicembre 2025 – Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è ancora uno straordinario sold-out.

Leggi anche: Il Polvarone fa sold out al Petrarca

Discussioni sull' argomento Torna in scena il Polvarone al Berrettarossa di Soci; Polvarone, burattini e cabaret. Una domenica tra feste di Carnevale e teatro: gli eventi di oggi.

Torna in scena il Polvarone al Berrettarossa di SociArezzo, 21 febbraio 2026 – Torna in scena il Polvarone e lo fa al Berrettarossa di Soci con la commedia Come eravamo l’ultima pièce scritta da Roberta Sodi. L’appuntamento è per le 17 di Domenica 22, ... lanazione.it

Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è sold outArezzo, 26 dicembre 2025 – Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è ancora uno straordinario sold-out. Sono andati a ruba i biglietti del nuovo spettacolo scritto da Roberta Sodi. L’idea della nuova ... lanazione.it

L’8 marzo, alle ore 21:00, in occasione della Giornata internazionale delle donne, presso il Teatro Petrarca Arezzo, si terrà un evento dedicato al grande Lucio Dalla, dal titolo “La sera dei miracoli”. Per me è un vero onore che la serata al Petrarca venga ape - facebook.com facebook