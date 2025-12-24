Il Polvarone fa sold out al Petrarca

Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è ancora uno straordinario sold-out. Sono andati a ruba i biglietti del nuovo spettacolo scritto da Roberta Sodi. L’dea della nuova pièce" Come eravamo" è divertente ed intrigante. Per rivisitare il tempo passato la regista è andata a riprendere i brani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Negrita, serate da profeti in patria, doppio concerto sold out al Teatro Petrarca

Leggi anche: Ernia fa sold out a Milano e annuncia il raddoppio