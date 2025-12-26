Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è sold out

Arezzo, 26 dicembre 2025 – Torna il Polvarone al Teatro Petrarca ed è ancora uno straordinario sold-out. Sono andati a ruba i biglietti del nuovo spettacolo scritto da Roberta Sodi. L’idea della nuova pIèce Come eravamo è divertente ed intrigante. Per rivisitare il tempo passato la regista è andata a riprendere i brani più divertenti e famosi delle vecchie commedie, rimettendo in scena anche vecchi attori che avevano lasciato nel tempo la Compagnia. Con una narrazione arguta e vivace di alcuni giovani attori e con gli intermezzi musicali degli stornellatori che rispondono al nome degli Ardacapo il palcoscenico si anima con una sequenza di episodi esilaranti che ripropongono il tempo passato suscitando sorrisi e anche un po' di nostalgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

