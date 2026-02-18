Il motivo dell’aumento delle rette per gli anziani deriva dal fatto che, a febbraio 2026, le convenzioni per il 2025 non sono ancora state firmate. La Regione, gli enti gestori e i sindacati continuano a discutere senza trovare un accordo. Si parla di aumenti fino al 75%, e molti temono che le nuove tariffe possano pesare sui pensionati. La situazione si prolunga da mesi, mentre le trattative sembrano ancora lontane dalla conclusione.

"Come mai, giunti a febbraio del 2026, le convenzioni 2025 (dal primo luglio scattano gli aumenti ) non sono state ancora firmate? Evidentemente le trattative in corso tra Regione, enti gestori e sindacati non riescono ancora a trovare uno sbocco accettabile. Il rischio, come già accaduto, è che a farne le spese, letteralmente, siano le famiglie degli anziani, chiamate a sostenere costi sempre più elevati". Il Gruppo Solidarietà (GruSol) di Moie di Maiolati (Ancona) denuncia la grave situazione inerente ai costi delle rette nelle residenze protette per gli anziani. Negli ultimi quattro anni le tariffe mensili sono cresciute mediamente di oltre 300 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziani, salasso sulle rette: "Verso aumenti fino al 75%. Cambiate quella delibera"

