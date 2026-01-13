Il “Marcosur” è un accordo commerciale che, secondo Coldiretti, favorisce esclusivamente gli interessi tedeschi, mettendo a rischio l’agricoltura italiana. Ettore Prandini sottolinea come questa situazione possa danneggiare anche altri settori, trasformando l’agricoltura in merce di scambio. La protesta in piazza mira a chiedere un cambiamento e a difendere gli interessi del Made in Italy e dell’economia nazionale.

Il capo di Coldiretti Ettore Prandini: «L’agricoltura diventa merce di scambio, ma ci perderanno anche altri settori. Falso che ci abbiano dato soldi in più. L’Europarlamento viene esautorato». Il copyright è di Vincenzo Gesmundo, il battagliero segretario generale, ma ormai Ettore Prandini, presidente di Coldiretti in prima linea nella difesa delle imprese agricole (ne associa un milione mezzo), utilizza la battuta per stigmatizzare il pasticciaccio brutto del Mercosur: «Attenzione, si chiama Marcosur!». Cerchiamo di capirne le criticità e una cosa è sicura: il 20 gennaio la Coldiretti sarà a Strasburgo con altre decine di migliaia di agricoltori di tutta Europa per protestaste contro la Commissione Ue che «a quanto pare è del tutto indifferente ai voleri dei cittadini e delle imprese». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il “Marcosur” fa soltanto gli interessi dei tedeschi. Noi in piazza per cambiarlo»

Leggi anche: Sciopero del 12 dicembre, l’associazione Piazza Fontana: “I legittimi interessi dei lavoratori non oscurino il ricordo della strage”

Leggi anche: Basile presenta “Approdo per noi naufraghi”: “Ue ha tradito interessi dei suoi popoli, vuole continuare guerra in Ucraina”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Il “Marcosur” fa soltanto gli interessi dei tedeschi Noi in piazza per cambiarlo».

Gli stessi allevatori che hanno denunciato con un video diventato virale la situazione latte, che non sono nostri soci, adesso ringraziano la Coldiretti e il Presidente Prandini per aver risolto dopo poche ore il problema. Ancora una volta, c’è chi parla soltanto sp - facebook.com facebook