Irst di Meldola Giovanni Amadori | Il futuro va costruito nel rispetto dell’eredità di Dino Amadori

Il futuro dell’Irst di Meldola si gioca su più fronti. Giovanni Amadori, figlio di Dino Amadori, sottolinea che non si tratta solo di ristrutturare o gestire gli aspetti amministrativi, ma di portare avanti una storia fatta di cura, ricerca e visione. La struttura continua a essere un punto di riferimento importante, e il suo rilancio passa anche dall’attenzione alla tradizione e alle persone che ci lavorano.

Il futuro dell'Irst Irccs di Meldola non è solo una questione strutturale o amministrativa, ma riguarda una storia fatta di cura, ricerca e visione. A sottolinearlo è l'avvocato Giovanni Amadori, figlio del professor Dino Amadori, intervenuto nel dibattito sul destino dell'istituto oncologico romagnolo. "Qui non c'è solo un edificio - afferma -, ma un progetto che continua a parlare attraverso la visione di mio padre". Una visione che, secondo Amadori, ha saputo mettere radici profonde nel territorio romagnolo e che oggi deve essere rispettata e accompagnata, non stravolta. Nel suo intervento, l'avvocato richiama il ruolo della politica, che può essere interlocutore legittimo ma solo "nelle sedi di competenza appropriate".

